“Un no che può diventare un arcobaleno”, sulla necessità dell’educazione affettiva

Sabato 25 ottobre presso l’associazione Prospezia Ciassa Brin la scrittrice spezzina Beatrice Daneri ha presentato il suo nuovo libro “Un no che può diventare un arcobaleno”, con lei ha dialogato la consigliera comunale di Italia Viva Gabriella Crovara che durante la presentazione ha richiamato la forte necessità di corsi di affettività nelle scuole partendo da un patto educativo tra famiglia e scuola e perché è nelle scuole e in famiglia che nasce la cultura del rispetto e dell’eguaglianza iniziando già dalle scuole primarie.

C’è un disegno di legge per introdurre l’educazione affettiva e per richiedere maggiore formazione per chi ogni giorno ha contatti con le vittime. Beatrice con questo racconto ha un obiettivo ben preciso, stimolare le donne vittime di violenza a denunciare, sul retro della copertina conclude scrivendo ” Trova il coraggio di Jessica e se sei vittima di violenza chiama il 1522 e avrai aiuto”.

