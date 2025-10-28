Autostrade, giornata da bollino rosso per l’A7: deviazione di carreggiata verso Milano

Genova. Giornata difficile per i pendolari e i viaggiatori che transiteranno oggi sulla A7 nel tratto Genova-Serravalle: secondo le previsioni del traffico di Autostrade per l’Italia, infatti, per tutto il giorno è previsto bollino rosso per il traffico in direzione del capoluogo lombardo, specialmente nelle fasce orarie mattutine e centrali.

A causare i disagi, gli annunciati cantieri previsti per queste settimane per la manutenzione delle gallerie Campora e Giovi, come ricordato nel bollettino sulla cantieristica predisposto da Aspi, che comporta una deviazione di carreggiata.

