Beigua, accordo sulla riqualificazione della strada tra Alpicella e Piampaludo: gestione alla Provincia, previsto un pedaggio

Savona. E’ stato approvato dal consiglio provinciale l’atto di indirizzo per la sottoscrizione del Protocollo di Intesa che riguarda la progettazione, realizzazione e gestione della strada che collega Piampaludo, Monte Beigua e Alpicella, attraversando i Comuni di Varazze, Cogoleto e Sassello.

Questo Protocollo impegna la Regione Liguria, i Comuni coinvolti (Varazze, Cogoleto, Stella, Sassello) e la Provincia di Savona in una gestione sinergica delle attività necessarie a migliorare la viabilità.

