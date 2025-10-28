Bidoni intelligenti, stop al progetto: spesi 30 milioni per sostituire 5700 cassonetti su 26mila

Genova. Nei tre anni da cui è partita quella che doveva essere la rivoluzione nella raccolta dei rifiuti, sono stati spesi circa 30 milioni, utilizzati per comprare circa 5700 bidoni e alcune decine di camion “bilaterali” necessari per la nuova tipologia di raccolta. E’ questo il bilancio del progetto legato ai discussi”cassonetti smart”, il cui dispiegamento in città al momento è stata sospeso per via di alcune problematiche legate alla compatibilità con altri cantieri e progetti. Una sospensione che però al momento diventa definitiva.

A far calare il sipario su una delle operazioni più discusse della scorsa amministrazione è stata l’assessora a rifiuti e ambiente Silvia Pericu, che ha risposto oggi pomeriggio in Sala Rossa all’interrogazione sul tema portata in aula dal consigliere di Avs Lorenzo Garzarelli, riportando il bilancio di questa sperimentazione rimasta di fatto a metà: “Ne sono stati posizionati 53o0 e ne restano circa 400 da sistemare a Sampierdarena – precisa l’assessora – ad oggi sono stati spesi circa 30 milioni, di cui circa 17 per i soli bidoni tra il 2022 e il 2024 e il resto per i camion con sistema bilaterale“.

