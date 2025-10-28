Calcio/ Cuni risponde a Popov, la Sampdoria esce con un punto dal Castellani

Empoli–Sampdoria 1-1. Un pareggio che vale un piccolo passo avanti per la Sampdoria, capace di reagire allo svantaggio e tornare da Empoli con un punto prezioso. Al Castellani finisce 1-1 grazie alle reti di Popov e Cuni, in una gara intensa e ricca di episodi.

Con Gregucci squalificato, Foti guida i blucerchiati e opta per il 3-4-2-1: Ghidotti tra i pali, linea difensiva composta da Ferrari, Hadzikadunic e Ioannou; a centrocampo Benedetti, Henderson, Ricci, Abildgaard e Cherubini, mentre in avanti la coppia offensiva è formata da Cuni e Coda.

