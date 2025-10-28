Chiavari: zona disco in via Piacenza dal 30 ottobre al 2 novembre

In occasione della ricorrenza per la Commemorazione dei Defunti, il Comune di Chiavari ha disposto una regolamentazione temporanea della sosta in via Piacenza, nell’area adiacente al cimitero urbano, per facilitare la circolazione e favorire la rotazione dei parcheggi in modo da agevolare l’accesso all’area cimiteriale in condizioni di maggiore ordine e sicurezza. In particolare, dal 30 ottobre al 2 novembre in parte dell’area in fregio al cimitero urbano di via Piacenza dalle ore 8:00 alle 17:00 la sosta sarà regolamentata con zona disco di 1 ora.

