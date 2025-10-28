Comuni Montani, Natale, Piccardo e Nasuti: “Piana dica al governo le misure previste non vanno bene per la Liguria”

Il segretario del Partito democratico Liguria Davide Natale e i membri della segreteria regionale Katia Piccardo e Gianluca Nasuti in replicano all’assessore Piana su Comuni montani.

“Piana non legge nemmeno la posta che gli viene inviata da Anci Liguria: i numeri che abbiamo dato sui Comuni montani a rischio esclusione non ce li siamo inventati noi, sono quelli che ha dato Anci e che sono stati mandati via mail dall’Associazione stessa. Così Piana, non potendo prendersela con i suoi sindaci e con Anci, se la prende con il Partito Democratico, ma noi abbiamo sollevato un problema che è una preoccupazione per tanti amministratori liguri, non solo nostra. Invece di attaccare il PD, si occupi di quanto stanno facendo, o meglio, non stanno facendo a Roma – scrivono -. Noi ci siamo solo fatti portavoce dei timori dei territori. Piana riacquisti un equilibrio, stia al fianco delle amministrazioni locali e dica chiaramente che il Ministro Calderoli e il comitato istituito attorno alla legge sul riconoscimento e la promozione della zona montana stanno facendo un lavoro che non va bene per la Liguria. Noi continueremo a denunciare quanto non funziona e saremo al fianco degli amministratori locali. Non ci facciamo intimidire dalle parole di Piana a cui chiediamo, invece, di non accettare supinamente quanto viene fatto dal governo”.

