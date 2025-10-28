Consiglio comunale, la capogruppo della Lega espulsa e fatta uscire dai vigili: la minoranza chiede le dimissioni del presidente del consiglio

Genova. Anche oggi il consiglio comunale di Genova si chiuso anzitempo rispetto all’ordine del giorno e con un episodio destinato a far discutere a lungo: durante la votazione di una delibera di bilancio, lo scontro in aula per un ordine del giorno presentato dal centrodestra al documento in votazione, è diventato l’occasione dell’ennesima bagarre e per l’espulsione, scortata dai vigili urbani, di un’esponente della minoranza, la capogruppo della Lega Paola Bordilli.

A fare degenerare la situazione la decisione del presidente del consiglio di dichiarare inammissibile un ordine del giorno del centrodestra che avrebbe introdotto nella discussione sul bilancio la richiesta di sospendere l’efficacia delle nuove tariffe Amt. Decisione non accettata dai consiglieri di minoranza che, invece, avrebbero voluto affrontare il tema anche con un articolo 55 che, proprio oggi, era stato rifiutato dalla capigruppo.

