Disabilità, ordine del giorno in Consiglio regionale: “Ora nuove risorse e misure concrete”

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 48, presentato da Armando Sanna (Pd), che impegna la Giunta regionale ad ampliare il Tavolo di Coordinamento, a fornire al proprio personale una formazione sulla disabilità; a creare un Osservatorio permanente; a promuovere incontri pubblici con esperti; a mappare gli edifici regionali e dell’ERP per abbattere le barriere; a realizzare opere prive di barriere; ad istituire presso le asl “Sportelli Help”; a ridurre i tempi di rilascio della diagnosi di disabilità; ad inserire nei bandi il requisito dell’accessibilità dei progetti; a certificare gli esercenti che rendono accessibile la propria attività; ad utilizzare un linguaggio semplice nella comunicazione istituzionale e a fornire alle reti antiviolenza il supporto adeguato.

L’assessore alle politiche sociosanitarie e sociali Massimo Nicolò ha illustrato le iniziative già avviate in merito. Nel dibattito è intervenuto Gianni Pastorino (Andrea Orlando Presidente).

