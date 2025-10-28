Festival eccellenza al Femminile, prima nazionale per “Processo alla democrazia” di Pietra Selva Nicolicchia

Genova. Prima nazionale per “Processo alla democrazia” di Pietra Selva Nicolicchia, uno spettacolo che mette in scena il dibattimento processuale intorno alla Democrazia nella forma di un vero processo con accusa, difesa, testimoni, un presidente del tribunale come il procuratore Gian Carlo Caselli e il pubblico cui spetta, come giuria, il verdetto finale. Lo spettacolo fa parte del XXI Festival dell’Eccellenza al Femminile diretto da Consuelo Barilari e va in scena mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.30 al Teatro Duse del Teatro Nazionale di Genova. Prodotto dal Festival dell’Eccellenza al Femminile, in collaborazione con Libera, vede protagonisti il direttore de “Il fatto quotidiano” Marco Travaglio nel ruolo della difesa, il sindacalista e politico Sergio Cofferati nel ruolo dell’accusa, le avvocate Alessandra Ballerini e Gabriella De Filippis, la studiosa e critica teatrale Maria Dolores Pesce nel ruolo di Hannah Arendt, inoltre Laura Romeo e i sindacalisti Antonio Li Puma e Sergio Chierotti. Nel ruolo del coro sono in scena gli attori Anna Bodnarchuk, Giorgia Fasce, Antonella Loliva, Irene Mori, Davide Niccolini e Alessio Zirulia.

«In questo nuovo testo della serie “Processi a teatro”, che segue i grandi processi a personaggi della storia come Garibaldi, Kennedy, Andreotti, Bruto – spiega l’autrice Pietra Selva Nicolicchia – siamo di fronte a un dibattimento anomalo e insidioso perché alla sbarra non vi è come di consueto una persona fisica, un protagonista della Storia, ma una potente idea di governo dei popoli, una forma della politica e della società. È questa astrazione che dovrà rispondere dei capi di imputazione a lei contestati dall’Accusa e impugnati dalla Difesa. La Democrazia così si incarna, diviene personaggio: maschera tra le più antiche della storia e del mito. Ma perché quest’azzardo? Se il teatro è una delle più profonde ed efficaci forme artistiche per trattare, confliggere, appassionarsi, accogliere il dubbio e le sfaccettature sia del passato sia della contemporaneità, è lecito rivolgersi alla sua forma per mettere “in scena” il travaglio tragico, forse agonico, della Democrazia occidentale e in specifico delle nostre istituzioni democratiche».

