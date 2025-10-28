Gaslini, il direttore scientifico Ravelli premiato con l’oscar alla carriera dall’American College of Rheumatology

Genova. Il professor Angelo Ravelli, direttore scientifico dell’Istituto Giannina Gaslini e professore ordinario di Pediatria dell’Università degli Studi di Genova, è stato insignito del Master Award da parte dell’American College of Rheumatology (ACR).

L’ACR è la più importante e autorevole società scientifica della reumatologia internazionale e organizza annualmente un congresso negli Stati Uniti, cui partecipano più di 15.000 reumatologi di tutto il mondo. Il master viene assegnato da un comitato di selezione attraverso la valutazione competitiva dei curricula dei candidati proposti e rappresenta un autentico oscar alla carriera per i reumatologi che lo ottengono.

