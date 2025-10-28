Genova global goals awards 2025, quarta edizione del progetto dedicato agli spazi verdi diffusi

Genova. Il Comune di Genova organizza, in collaborazione con l’Associazione Genova Smart City, la quarta edizione del Genova Global Goals Award, il contest di idee e progetti, dedicato alla sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e sociale nei confronti della comunità e delle realtà che la animano, in linea con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030.

Per l’edizione 2025, il tema è quello dello Urban Green Edition, focalizzato sulla promozione degli spazi verdi urbani come strumento per prevenire e contrastare il cambiamento climatico, migliorare la qualità dell’aria, promuovere il benessere e tutelare la biodiversità.

