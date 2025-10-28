“Giancarlo Fusco, Gino Patroni e gli altri” raccontati nel libro di Filippo Paganini

Giancarlo Fusco e Gino Patroni: due giornalisti, scrittori e umoristi spezzini, che si sono imposti alla ribalta nazionale nel Dopoguerra. Grandi amici hanno sconosciuto la notorietà, rimanendo legati alle loro origini spezzine. La città li ha ricordati, intitolando a Fusco una scalinata che conduce al Colli, e a Patroni una piazza alle spalle delle Camec. Nel centenario della nascita di Fusco, Filippo Paganini, giornalista professionista, in un volume intitolato “Giancarlo Fusco, Gino Patroni e gli altri”, edito da “Il Filo di Arianna”, ha ripercorso le biografie parallele dei due scrittori la cui profonda amicizia (“Giancarlo è il mio fratello maggiore”, diceva Patroni) era cementata da un fortissimo attaccamento alla vita e ai personaggi di Spezia. Questi ultimi sono poi “gli altri” del titolo del libro.

Fusco (nato il primo luglio 1945 a Spezia e morto a Roma il 17 settembre 1984) ha vissuto a Milano e a Roma, ma rientrava spessissimo a Spezia per incontrare gli amici e soprattutto Patroni che invece era rimasto a vivere qui, dopo un breve periodo a meneghino alla “Gazzetta dello sport”. Periodo concluso alla “Patroni”: il giornalista abbandonò la redazione della “rosea”, dove era un inviato di punta, lasciando un biglietto di poche righe al direttore del quotidiano sportivo, il mitico Gianni Brera, che era un suo grande estimatore: “re posto ciu beo de Milan è a stasion dove se vedan i treni chi partan per Spesa” (Il posto più bello di Milano è la stazione dove si vedono i treni che partono per Spezia).

Fusco ha condotto una vita una vita randagia, irrequieta e movimentata. Figlio di Carlo Vittorio Fusco, ufficiale della Marina Militare, e di Frida Adele, cresciuto a Spezia eppoi trasferitosi a Viareggio, prima di approdare a Milano e a Roma, ha scritto per molto giornali, tra cui Il Giorno, Il Mondo e l’Europeo. Tra i sui libri Le rose del ventennio, Guerra d’Albania, Duri a Marsiglia, Quando l’Italia tollerava. E’ stato anche protagonista di molti programmi radiofonici e televisivi e ha recitato in alcuni film diretto da Mario Monicelli e Carmelo Bene.

Anche Patroni (nato a Montemarcello di Lerici il 9 novembre 1920 e deceduto a Spezia 7 gennaio 1992)ha scritto per diverse testate, tra cui Il Secolo XIX, Il Telegrafo, Il Giorno, La Gazzetta dello Sport, Il Mago. E’ considerato uno dei maggiori epigrammisti italiani. Tra le raccolte dei suoi calembour figurano Ed è subito pera (1959),Un giorno da beone (1969), Una lacrima sul Griso (1973),Crescete e mortificatevi (1975), Il foraggio di vivere (1987), La vita è bella e scarso l’avvenir (1988) e La vita è una malattia ereditaria (1992).

