Halloween a Le Terrazze, per una festa da… paura

Il Centro Commerciale Le Terrazze si prepara a festeggiare Halloween. Venerdì 31 ottobre, dalle 14 alle 19, al primo piano, ci si potrà immergere nell’atmosfera della festa più spaventosa dell’anno e accedere ad un corner truccabimbi e all’immancabile “dolcetto o scherzetto”. L’esperienza immersiva di Halloween sarà ulteriormente arricchita da talentuosi ballerini che si esibiranno in due flash mob con coreografie e musica a tema. Tanto divertimento, quindi, per grandi e piccini. Halloween sarà anche l’occasione per chiudere l’iniziativa EnergiA++ che sta riscuotendo un grande successo nella raccolta delle pile esauste. L’ultimo week-end per riciclare e accedere al concorso e per mettersi in sella alle biciclette dell’energy game generando energia per le gare nella pista di macchinine e kwatt che verranno donati alla Onlus Dynamo Camp. Un progetto di sostenibilità e consapevolezza per rispettare il nostro ambiente.

