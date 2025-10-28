Il divano: protagonista indiscusso del soggiorno e cuore della casa

Negli interni delle abitazioni moderne, il soggiorno rappresenta il punto nevralgico della vita quotidiana e dell’ospitalità. È l’ambiente dedicato al relax, alla conversazione e alla condivisione e in questo contesto, nessun elemento d’arredo riveste un ruolo tanto centrale e determinante quanto il divano. Spesso considerato un semplice acquisto funzionale, il divano è in realtà il vero fulcro della stanza determinando anche lo stile di arredamento. La sua scelta non definisce solo un luogo dove sedersi, ma stabilisce l’atmosfera dell’intero ambiente, influenzando la percezione dello spazio, il comfort e il carattere che desideriamo imprimere alla nostra casa. La scelta dei divani è, di conseguenza, uno dei momenti più strategici nella progettazione di un living.

Il cuore pulsante della vita familiare

