Il Leonardo Da Vinci riapre giovedì, il preside: “Irruzione incresciosa, vicino ai miei ragazzi”

Genova. Dopo la violenta irruzione dello scorso fine settimana il Leonardo Da Vinci è quasi pronto a riaprire le sue porte. “Giovedì – dice il dirigente scolastico Riccardo Brugia – possiamo riaprire e tornare alla normalità”. Nominato solo da qualche mese alla guida del liceo scientifico con sede in via Arecco, Brugia si è trovato a gestire una situazione che mai si sarebbe immaginato di dover gestire. In questi ultimi due giorni è stato impegnato nella conta dei danni e nella ricostruzione dei fatti nell’ambito delle indagini.

“Non esiste una cifra precisa per quantificare i danni fatti da quei ragazzi – spiega – ma lo avete visto, arredi semidistrutti, estintori svuotati a ogni piano, porte sfondate, vetri infranti, alcuni dei quali storici, motivo per cui sarà necessaria anche un’interlocuzione con la sovrintendenza”.

» leggi tutto su www.genova24.it