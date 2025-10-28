Il notaio genovese Alberto Clavarino corre la maratona di New York per il Gaslini

Genova. Ci sarà anche un genovese, il prossimo2 novembre, a correre la leggendaria maratona di New York: il notaio Alberto Clavarino, presidente del Park Tennis, ha deciso di partecipare portando allo stesso tempo avanti un’importante iniziativa solidale a favore dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova tramite la Fondazione Gaslininsieme ETS.

La scelta di Clavarino nasce dal desiderio di mettere il proprio impegno e la propria passione al servizio di una causa che da anni lo vede coinvolto in prima persona attraverso il ruolo attivo all’interno di Gaslininsieme. Clavarino è infatti socio partecipante della Fondazione Gaslininsieme e membro del consiglio direttivo della Fondazione in rappresentanza del Comitato Soci Partecipanti.

» leggi tutto su www.genova24.it