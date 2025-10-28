COMMENTA
Sport

Il portiere Giuseppe Agostino rescinde con l’Imperia, manca l’ufficialità per il Savona

Il Savona ha trovato il portiere. L’infortunio di Moraglio, più di un paio di mesi di stop ha spinto il club a correre ai ripari. Oggi ha rescisso con l’Imperia il portiere Giuseppe Agostino e tutti gli indizi portano a pensare che sarà lui ha indossare i guantoni del Vecchio Delfino.

Il classe 2002 era sugli spalti del Chittolina sabato e ha seguito da vicino il club in cui ha mosso i primi passi anche in virtù della presenza del padre Adamo in dirigenza. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità.

