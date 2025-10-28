Il talento Alex Ingrosso bronzo europeo a Francoforte nella Adler Cup

Lo scorso fine settimana la società spezzina Asd Judo Insieme conquista una delle competizioni giovanili più difficili in ambito europeo. Nella prestigiosa Adler Cup di Francoforte, Chiara Rovagna nella categoria 63kg esordienti B conquista il settimo posto tra 18 contendenti e Alex Ingrosso conquista dopo cinque incontri la medaglia di bronzo nella categoria 34kg Ragazzi ed Esordienti A tra 40 contendenti provenienti da tutta Europa, affermando il suo talento pronto per debuttare nel 2026 nel circuito italiano esordienti A . Ottima prestazione per Andre Laspina impegnato a Policoro nel GP Cadetti.
L’articolo Landini Lerici, il fine settimana perfetto. Vincono sia gli uomini che le donne proviene da Città della Spezia.