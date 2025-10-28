Il Terminal crociere torna a ospitare il salone di “Orientamenti”: pronti tredici desk per studenti e genitori

Come ogni anno, di questi tempi, si terrà l’iniziativa provincialeorganizzata in collaborazione con il Comune e la Provincia della Spezia, con ALFA Liguria per presentare alle famiglie, alle ragazze, ai ragazzi e alla comunità educante il sistema scolastico-formativo del nostro territorio. Nei giorni 6 e 7 novembre In particolare saranno ancora una volta gli spazi del terminal crociere di Largo Fiorillo ad ospitare la manifestazione organizzata ormai da anni come supporto nel delicato momento della scelta al termine della scuola secondaria di primo grado a studenti e genitori che potranno seguire le presentazioni dell’offerta formativa provinciale e della Guida realizzata dalla Provincia della Spezia, ricevere informazioni e chiarimenti rivolgendosi ai 13 desk (nove Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, tre enti di formazione, CPIA), partecipare ad alcuni approfondimenti tematici ed eventi che compongono un programma articolato e vario che verrà realizzato grazie contributo prezioso dei partner sottoscrittori del Patto Educativo di Comunità e delle scuole.

Questo il programma.