In consiglio comunale ancora bagarre sulla targa di Norma Cossetto: “Valutiamo di spostarla”

Genova. La targa di Norma Cossetto, la studentessa istriana uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Suran, torna a far discutere in consiglio comunale.

È stato infatti bocciato un ordine del giorno straordinario presentato dalla capogruppo della Lega Paola Bordilli, e sottoscritto da tutta la minoranza, che chiedeva tra le altre cose alla sindaca Silvia Salis di prendere posizione contro i ripetuti episodi di vandalizzazione e di installare una videocamera affinché la targa posizionata in belvedere Da Passano sia costantemente controllata.

