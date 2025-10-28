Invernizzi (Fdi): “Liguria in movimento, centrodestra pronto a governare il futuro con risultati concreti”

“Liguria è in movimento e il centrodestra è pronto a governare il futuro con passione e risultati”. Lo dice Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI, ad un anno dal suo mandato elettorale elogiando il lavoro svolto da tutto il gruppo e in particolare dagli assessori Massimo Nicolò, Luca Lombardi e Simona Ferro.

“I risultati dei tre assessori, come del resto della giunta e della maggioranza – dice Invernizzi – sono sotto gli occhi di tutti: più servizi dedicati alla Sanità, più attenzione alle imprese turistiche con promozione e valorizzazione dell’immagine della Liguria e obiettivi concreti nel mondo dello sport e della formazione. Sono tutti temi che rispondono in maniera concreta alle sterili polemiche sollevate dal centrosinistra capace solo di strumentalizzare ogni iniziativa e obiettivo raggiunto dall’Amministrazione regionale. La coalizione di centrodestra, invece, lavora e dimostra che i risultati raggiunti sono quelli già illustrati in campagna elettorale”.

