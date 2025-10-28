L’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto è il nuovo Capo di Stato Maggiore della Marina Militare

Il consiglio dei ministri, su proposta del ministro Guido Crosetto, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, ha approvato la nomina dell’ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto quale Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Succede all’ammiraglio di squadra Enrico Credendino.

“Esprimo le mie più vive congratulazioni all’aAmmiraglio Berutti Bergotto, al quale auguro buon lavoro. Uomo delle Istituzioni, con un profilo umano e professionale di altissimo livello, saprà tracciare la rotta della Marina Militare con competenza e visione, guidandola verso nuove sfide. Sempre più avanti e verso nuovi orizzonti, con determinazione e senso del dovere, per il bene e la sicurezza del Paese. Mari calmi e vento in poppa, ammiraglio! Il mio grazie all’ammiraglio Credendino per il prezioso servizio reso alla sua amata Marina Militare e al Paese”. Così il Ministro Guido Crosetto.

