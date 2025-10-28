Si è concluso nel pomeriggio di ieri a Cassego (Varese ligure), nella casa diocesana “Centro San Pio X”, l’incontro autunnale delle famiglie, organizzato dall’ufficio diocesano per la Pastorale familiare, diretto da don Roberto Poletti. Numerose famiglie, anche con bambini piccoli, si sono ritrovate a Cassego dal pomeriggio di sabato. Il programma ha visto, sabato, la tradizionale raccolta delle castagne nel bosco, alla quale è seguita la riflessione sull’omelia di papa Leone XIV per il Giubileo delle famiglie. Il tema è “L’armonia del vero amore”. Mentre domenica, dopo una passeggiata nei boschi, c’è stata la celebrazione della messa, seguita dal pranzo in comune e dall’incontro finale.

L’articolo Lo scorso fine settimana a Cassego l’incontro autunnale delle famiglie proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com