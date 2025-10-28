Maneggio abusivo a Sestri Levante: scoperti sedici cavalli “detenuti” sotto un viadotto

Sestri Levante. Un maneggio abusivo è stato scoperto in questi giorni a Sestri Levante sotto l’impalcato di un viadotto, con all’interno 16 cavalli. A fare la scoperta le guardie zoofile dell’Associazione nazionale Stop Animal Crimes Italia che hanno proceduto all’accertamento.

Il maneggio, che sorgeva in una posizione critica – con box “fatiscenti” nell’area sottostante una sopraelevata e in zona a rischio idrogeologico – deteneva anche “un cavallo sequestrato e affidato in custodia alla struttura due anni fa circa!”. La struttura è risultata “priva di qualsivoglia autorizzazione, sia sanitaria, edilizia e di altra natura (impianti elettrici, requisiti per la sicurezza, ecc..)”, pur essendo “aperta al pubblico per lezioni e passeggiate”, come si legge nella nota stampa della associazione, diffusa questa mattina insieme alle foto.

