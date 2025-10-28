Mappatura edifici, tempi rilascio diagnosi, osservatorio, requisito accessibilità nei bandi: approvato odg su approccio universalistico alle disabilità

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 48, a tema approccio universalistico nei confronti delle disabilità, presentato dal capogruppo Pd Armando Sanna. L’odg impegna la giunta Bucci ad ampliare il tavolo di coordinamento; a fornire al proprio personale una formazione sulla disabilità; a creare un osservatorio permanente; a promuovere incontri pubblici con esperti; a mappare gli edifici regionali e dell’Edilizia residenziale pubblica per abbattere le barriere; a realizzare opere prive di barriere; ad istituire presso le Asl “Sportelli Help”; a ridurre i tempi di rilascio della diagnosi di disabilità; a inserire nei bandi il requisito dell’accessibilità dei progetti; a certificare gli esercenti che rendono accessibile la propria attività; a utilizzare un linguaggio semplice nella comunicazione istituzionale e a fornire alle reti antiviolenza il supporto adeguato.

L’assessore alle politiche sociosanitarie e sociali Massimo Nicolò ha illustrato le iniziative già avviate in merito. Nel dibattito è intervenuto Gianni Pastorino (Andrea Orlando Presidente).

