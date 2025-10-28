Messa in sicurezza per negozi e imprese, premialità per trasferimento. Bozzano: “Atto concreto dopo alluvione in Val Bormida”

Con 13 voti a favore (maggioranza) e 11 contrari è stato approvato l’ordine del giorno 15, presentato da Alessandro Bozzano (Vince Liguria-Noi Moderati) che impegna la Giunta, verificata l’opportunità di giungere in tempi rapidi alla messa in sicurezza delle strutture commerciali e/o industriali adiacenti i fiumi, a predisporre un emendamento alla legge per prevedere anche per questi immobili la concessione di premialità subordinata al trasferimento dei volumi.
Nel documento si rileva che la legge regionale 49/2009 prevede premialità per coloro che vogliano trasferire il volume dalle zone a rischio. L’assessore all’urbanistica Marco Scajola ha espresso parere favorevole.