Oggi l’ultimo saluto ad Akram Shaban, gli amici: “Non voleva un rito religioso, sabato cerimonia laica per ricordarlo”

Savona/Celle Ligure. “Chi conosceva Akram con molta probabilità lo ricorda dietro al bancone del bar: distinto, ordinato e cordiale. Ma Akram era molto più di questo. Era un amico leale e generoso, un compagno premuroso e presente“.

Così la fidanzata Laura e i suoi familiari, insieme agli amici Valentina, Michela, Alice, Erica e Matteo, ricordano Akram Shaban, il giovane di 35 anni vittima del tragico incidente avvenuto tre giorni fa, il 25 ottobre, in via Riccardo Poggi ad Albisola Superiore. Il giovane si trovava in sella al suo scooter, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail.

