Parcheggi, in piazza Dante ci saranno 76 posti moto in più: “Entro fine anno via il cantiere”

Genova. Buone notizie per chi si muove in moto a Genova: in piazza Dante, alla fine dei lavori per la nuova rampa davanti alla Casa di Colombo, saranno ricavati 76 parcheggi in più per le due ruote. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti rispondendo a un’interrogazione a Tursi di Ilaria Cavo (Orgoglio Genova) sulla riduzione di stalli in centro a causa dei cantieri.

“Si tratta di lavori avviati dall’amministrazione precedente che non ha pensato ad alcun tipo di compensazione, è curioso che lo si chieda a quella subentrante – ha risposto subito l’assessore -. Finché ci saranno i lavori in corso sarà difficile andare a ripristinare i posti auto e aumentare i posti moto significherebbe togliere stalli per le auto”.

