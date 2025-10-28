Prima di campionato amara per The Snails: sconfitta di misura contro il Dlf Claudio Papini

Domenica scorsa il sodalizio The Snails ha esordito nel campionato FIP DR2 Liguria, affrontando il Dlf Claudio Papini, squadra esperta e consolidata, uscendo sconfitta di misura per 53-55.

“Abbiamo giocato due quarti e mezzo molto bene — ha spiegato il coach Andrea Cristelli — mettendo in difficoltà una squadra solida, che gioca insieme da parecchio tempo. Poi però abbiamo incontrato difficoltà contro la zona: attaccarla non è semplice, soprattutto a questo livello, e nel finale abbiamo peccato un po’ di carattere nella gestione di alcuni palloni che avrebbero potuto essere sfruttati meglio”.

