Rapallo: ripristino linee di trasporto pubblico

Il Comune di Rapallo ha comunicato che sono state ripristinate le seguenti linee di trasporto pubblico: 891 (direzione Sant’Agostino), 895 (direzione Santambrogio), 893 (Costasecca), 889/888 (direzione Laggiaro), operative dalla giornata di ieri 27 ottobre, e 892 (direzione Montallegro), operativa da oggi 28 ottobre. Il ripristino è avvenuto a seguito delle numerose interlocuzioni tra l’Amministrazione Comunale e AMT s.p.a e tutte le linee sono regolarmente in servizio secondo gli orari programmati.

