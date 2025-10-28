Jacopo Ricciardi, segretario regionale di Rifondazione Comunista risponde al consigliere regionale Gianmarco Medusei. “Il consigliere regionale Medusei, non nuovo a certe uscite, continua con la sua retorica militarista Il 4 novembre viene celebrato come la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – scrive Ricciardi -. La Prima guerra mondiale non fu una guerra eroica, ma una carneficina, in cui milioni di contadini, operai e studenti furono sacrificati agli interessi dei potenti e dei confini da ridisegnare all’interno dell’Europa, aggiunge il segretario regionale di Rifondazione Comunista. Ricordiamo che in quella guerra morirono oltre 650.000 italiani e più di 10 milioni di persone in Europa, vittime della fame, del freddo, dei gas e della follia bellica”.

“Il 4 novembre non dovremmo celebrare la vittoria, ma ricordare il dolore subito poco più di cento anni fa – aggiunge -. Non dovremmo ricordare quei soldati esaltando le armi, ma onorando la vita spezzata di chi, da una parte e dall’altra del fronte e senza nemmeno sapere perché, fu costretto a uccidere per non morire”.

“E’ attraverso l’impegno quotidiano e la vigilanza di tutti i cittadini per il mantenimento della pace, della giustizia e della dignità umana che possiamo “rendere onore” a quei morti, affinché in futuro non ci siano più 4 novembre da celebrare, ma soltanto da ricordare, conclude Ricciardi.

L’articolo Ricciardi a Medusei: “Basta con la retorica militarista. Il 4 novembre sia giornata in ricordo delle vittime della Grande guerra” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com