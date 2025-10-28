‘Santa’: 7 anni fa la mareggiata che ha sconvolto il Tigullio, il racconto di Pino Pastine

Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018, sette anni fa, una mareggiata di proporzioni inimmaginabili provoca il crollo della strada di Portofino; spezza la diga foranea del porto di Santa Margherita Ligure e spazza via la diga del porto privato di Rapallo. Le onde invadono i locali del Faro di Portofino alti 32 metri sopra il livello del mare; irrompono nella sede del Circomare di Santa Margherita Ligure nel cui porto affondano pescherecci; dopo ore di ansia, vengono miracolosamente salvare dai sommozzatori dei vigili del fuoco 22 persone prigioniere su un braccio del molo. Un elenco lunghissimo di danni, in parte da sanare. Sono attivissimi nell’opera di soccorso il vicesindaco di Santa Margherirta Emanuele Cozzio e il sindaco di Portofino Matteo Viacava col comandante del Circomare Antonello Piras e a Rapallo il sindaco Carlo Bagnasco, il comandante del Locamare Vincenzo Orlando il capitano ei carabinieri Simone Clemente.

