Savona, pulizia dei Giardini delle Trincee: l’iniziativa del Comitato Territoriale Villapiana La Rusca

Savona. Il Tavolo del Decoro Urbano del Comitato Territoriale Villapiana La Rusca ha organizzato, in data 25 ottobre 2025, un’attività di pulizia presso i Giardini delle Trincee. L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 30 volontari, tra cui anche bambini che hanno contribuito come “piccoli aiutanti”, dimostrando quanto sia importante coinvolgere le nuove generazioni nella cura degli spazi comuni.

“L’obiettivo dell’attività – evidenziano dal Comitato – non è sostituirsi alla società Sea-s, ma collaborare per rendere gli spazi pubblici più belli e fruibili da tutti. Grazie al supporto del Comune e di Sea-s, sono stati forniti sacchi e materiali per lo spazzamento e la raccolta; al termine, un mezzo Sea-s ha provveduto al ritiro dei rifiuti raccolti”

