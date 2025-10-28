Savona ricorda Armando Magliotto a 20 anni dalla scomparsa: il 5 novembre commemorazione al campus che contribuì a fondare

Savona. A vent’anni dalla scomparsa di Armando Magliotto, figura centrale della vita politica, sociale e culturale savonese, SPES S.c.p.A., CGIL Savona e Università degli Studi di Genova organizzano una conferenza stampa commemorativa che si terrà mercoledì 5 novembre alle ore 11.00 presso l’Aula B2 della Palazzina Branca al Campus Universitario di Savona.

Durante l’incontro verranno ricordati il ruolo e la visione di Magliotto, protagonista dell’arrivo dell’Università a Savona, e saranno annunciate nuove iniziative a lui dedicate. Alle ore 11.30 seguirà la posa di una corona di fiori sotto la targa all’ingresso del Campus, in un momento aperto alla cittadinanza.

» leggi tutto su www.ivg.it