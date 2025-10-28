Sbarco dei pirati alla Morin, il gruppo promotore replica: “Un omaggio alla tradizione, non un’appropriazione”

“Desideriamo innanzitutto esprimere il massimo rispetto per la storia, la passione e l’impegno che la Pro Loco di Cadimare ha messo, per decenni, nel creare e far crescere l’evento storico de ‘Lo Sbarco dei Pirati’”. Si apre così la nota del gruppo promotore della rievocazione in chiave contemporanea dello storico evento cadamota, dopo le perplessità espresse nei giorni scorsi dalla Pro Loco di Cadimare in merito all’annuncio di un nuovo “Sbarco dei Pirati” previsto per l’estate 2026 in Passeggiata Morin.

“L’idea della riorganizzazione dello Sbarco dei Pirati in centro città – spiegano i promotori – nasce da un membro del nostro gruppo, laureato in Turismo, che già nel 2018 aveva dedicato la propria tesi di laurea proprio a questo tema. Già allora, in occasione del lavoro accademico, erano stati avviati diversi confronti con l’ex presidentessa dell’associazione storicamente legata all’evento, con l’intento di valutare una possibile riedizione in centro a La Spezia, proposta che all’epoca era stata accolta con interesse. Si tratta in ogni caso infatti di una manifestazione diversa, ispirata ma autonoma, che mira a rendere omaggio alla tradizione reinterpretandola in una nuova forma”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com