Sbarco dei pirati alla Morin, la Pro Loco di Cadimare: “Noi non c’entriamo nulla. Strano che si consenta di utilizzare quel nome senza interpellarci”

La Pro Loco di Cadimare non ci sta. La notizia dell’inserimento di uno “Sbarco dei pirati in chiave contemporanea” nel calendario eventi estivi 2026 previsti alla Spezia a cura di vari enti organizzatori ha lasciato i vertici dell’associazione cadamota basiti e anche un po’ contrariati.

L’evento è previsto in Passeggiata Morin nel corso del prossimo mese di luglio e come organizzatore, nella delibera della giunta comunale guidata dal sindaco Pierluigi Peracchini, compare l’associazione Dnc Motors.

“La Pro Loco di Cadimare non sa niente di questa manifestazione – dichiarano a CDS i dirigenti dell’associazione – e siamo molto rattristati nel vedere che per un evento viene utilizzato un nome di sicuro richiamo per le persone, ma che niente ha a che vedere con la manifestazione a cui tutti pensano quando si parla di “Sbarco dei pirati”. E inoltre se non è possibile replicarlo a Cadimare per questioni di ordine pubblico, ci chiediamo come possa essere annunciato altrove, senza interpellarci, né metterci preventivamente al corrente. In ogni caso quello che teniamo a ribadire è che né la Pro Loco né nessun altro dei membri dello staff dello “Sbarco dei pirati”, quello originale, è coinvolto nell’organizzazione di quest’altro evento”.

