Sestri: “Maneggio ritenuto abusivo con 16 cavalli e relativi ricoveri”

Dall’ufficio stampa di “Stop Animal Crimes Italia”

L’Associazione nazionale Stop Animal Crimes Italia ha lo scopo di denunciare casi di maltrattamento e sfruttamento degli animali e l’attività di vigilanza svolta dalle sue guardie zoofile unitamente alle numerose segnalazioni che riceve, anche in provincia di Genova sta consentendo di scoprire realtà illecite. L’ultima è stata accertata nel Comune di Sestri Levante dove le nostre guardie zoofile (che, ricordiamo, sono pubblici ufficiali e rivestono funzioni di polizia giudiziaria) hanno accertato la presenza di un maneggio con 16 cavalli e relativi ricoveri, priva di qualsivoglia autorizzazione, sia sanitaria, edilizia e di altra natura (impianti elettrici, requisiti per la sicurezza, ecc..) ma aperta al pubblico per lezioni e passeggiate; parte dei box fatiscenti sono stati realizzati nell’area sottostante la sopraelevata e a contatto con il viadotto della provinciale che collega il Comune a Casarza lungo il torrente Petronio. La struttura sarebbe altresì costruita nella zona di fascia arancione di rischio idrogeologico.

» leggi tutto su www.levantenews.it