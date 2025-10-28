Solidarietà al rettore dopo l’occupazione dell’università, il centrosinistra in Regione non vota

Genova. Ancora scintille (a scoppio ritardato) in consiglio regionale sull’occupazione del rettorato dell’università in via Balbi in solidarietà alla popolazione palestinese e agli attivisti della Flotilla. La maggioranza di centrodestra ha approvato un ordine del giorno, presentato da Angelo Vaccarezza (Forza Italia), per esprimere condanna nei confronti delle “manifestazioni d’odio” contro la ministra Bernini e il rettore Delfino, trasformati in bersagli per il lancio di freccette. Il documento, inoltre, impegna la giunta regionale a costituirsi parte civile in caso di sviluppi processuali. Il centrosinistra, invece, non ha partecipato alla votazione.

“Episodi inaccettabili”, secondo l’assessora Simona Ferro di Fratelli d’Italia: “A Genova abbiamo assistito a pura violenza, non dissenso ma una vera e propria azione eversiva” da parte di “pochi violenti che strumentalizzano la causa palestinese per devastare, intimidire e imporre le proprie idee”. “I licei e le università non possono essere occupati – ha aggiunto Gianmarco Medusei di FdI – perché c’è il diritto allo studio”.

