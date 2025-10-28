Sul Frecciarossa con la carta Tuttotreno: proroga fino al 13 dicembre, ma Scajola striglia Trenitalia

Genova. Il treno Frecciarossa in partenza da Torino direzione Roma, manterrà le stesse condizioni attuali, nella tratta Genova-La Spezia, ovvero la possibilità per i pendolari di utilizzare la carta Tuttotreno fino al 13 dicembre. Questa la proroga ottenuta dalla Regione Liguria che già aveva stoppato il cambio di programmazione previsto da Trenitalia, in un primo momento, a partire dal 25 agosto.

“Grazie alla nostra insistenza abbiamo avuto un’ulteriore proroga da Trenitalia fino al cambio orario di dicembre – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Provvedimento, ottenuto esclusivamente dalla Regione Liguria in tutta Italia, che permetterà ai pendolari, lavoratori e studenti, che viaggiano sul Frecciarossa di utilizzare ancora la carta Tuttotreno e di risparmiare così risorse economiche, come accaduto dal 25 agosto a oggi”.

