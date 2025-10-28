Teatro Moretti di Pietra Ligure: sul palco Bisio, Frassica, Bizzarri, Lopez e Solenghi

Svelato l’atteso cartellone 2026 del teatro Moretti di Pietra Ligure: ancora grandi nomi e grandi emozioni per un’altra stagione da protagonista assoluto in Riviera.

Dopo il grande successo degli ultimi anni, il sipario si alza sulla nuova stagione del Teatro Moretti di Pietra Ligure, e si preannuncia un nuovo anno di spettacolo, cultura e intrattenimento ai massimi livelli. Con un cartellone ricco di nomi illustri del panorama nazionale, il “Moretti” consolida il suo ruolo di punto di riferimento assoluto per tutta la Riviera Ligure, capace di attrarre pubblico da ogni angolo della regione e oltre, e di dare una significativa immagine alla città, quale destinazione dinamica ed intraprendente anche sotto l’aspetto culturale.

