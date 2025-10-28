“Troppi volontari abbandonano la Marina”, il Siulm Marina a colloquio con la commissione Difesa

“Il vero dramma attuale è rappresentato dal fatto che la maggior parte dei giovani volontari abbandonano la Marina Militare diventando personale di passaggio per transitare in altri corpi dello Stato, questo rappresenta il malcontento generale che si riflette nella poca attributiva verso le nuove generazioni. Occorre un’azione politica e amministrativa capace di restituire attrattività alla divisa e garantire percorsi di crescita e valorizzazione professionale”. Lo hanno sottolineato questa mattina i rappresentanti del Siulm Marina ad Antonino Minardo, presidente della Commissione Difesa, durante un incontro a cui hanno presenziato il coordinatore nazionale Antonello Ciavarelli e il segretario generale dell’area centro Andrea Manzi. Presenti anche sindacalisti della parte aeronautica, il segretario generale Luigi Tesone e il coordinatore Francesco Rega.

Tra i temi condivisi, il Siulm ha evidenziato la necessità di un intervento concreto sul correttivo della legge che ha data inizio ai sindacati per i militari, maggiore tutela e prospettive stabili per i volontari, la previdenza dedicata per il personale militare e di far parte della legge di bilancio. Per quanto riguarda la Marina, il sindacato chiede “il riconoscimento di pubblica sicurezza per il personale della Guardia Costiera sempre più impegnato in attività concrete di polizia giudiziaria, la valorizzazione dei turnisti impegnati nei servizi continuativi nelle sale operative di tutta Italia e un riconoscimento economico equo per le indennità accessorie al personale imbarcato, finora esigue ed insufficienti”.

