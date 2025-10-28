Un massaggiatore cardiaco ultra moderno sull’ambulanza della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure

La Pubblica assistenza di Vezzano Ligure si è dotata di un nuovo massaggiatore per la rianimazione dei pazienti colpiti da arresto cardiaco. Lo strumento è stato consegnato nei giorni scorsi e sarà presto operativo sui mezzi di soccorso. Prima sarà necessario un periodo iniziale di formazione e addestramento per il personale volontario e dipendente. Lo strumento di ultima generazione, frutto delle più recenti ricerche nel campo della rianimazione extraospedaliera, consente l’effettuazione meccanica delle compressioni toraciche garantendo una performance di elevata qualità per tutta la durata della rianimazione cardiocircolatoria, evitando traumi da compressione per il paziente.

