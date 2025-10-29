Ad Andora la prima scuola superiore, è l’istituto tecnico economico a indirizzo turistico: sarà attiva dall’anno scolastico 2026/2027

Andora. E’ l’Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico, il nuovo percorso di scuola superiore che sarà attivato ad Andora dal prossimo anno scolastico. L’ok ufficiale è arrivato dal Consiglio Regionale che ieri ha deliberato all’unanimità dei presenti il Piano di dimensionamento della rete scolastica e piano dell’offerta formativa 2026/2027.

Questa mattina davanti al plesso di via Cavour, l’Amministrazione Demichelis ha presentato ufficialmente e con soddisfazione il corso di studi. E’ in assoluto la prima scuola superiore aperta ad Andora, frutto di un percorso avviato, circa due anni fa, dal comune di Andora: un progetto promosso dal sindaco Mauro Demichelis insieme al vicesindaco con delega all’Istruzione Daniele Martino che da tempo si erano posti l’obiettivo di ospitare negli ampi locali del plesso di via Cavour, completamente rinnovati e messi a norma, un istituto superiore in linea con l’evoluzione turistica ed economica del territorio e del ponente Ligure.

