Affido familiare, il 3 novembre al via il nuovo corso

Genova. Il Comune, attraverso il Centro affido familiare, rinnova il proprio impegno nella promozione dell’affido familiare, uno strumento che è ritenuto fondamentale per la tutela e la crescita dei bambini in situazioni di fragilità, ma anche un’opportunità di arricchimento per le famiglie d’origine e per l’intera comunità.

Da lunedì 3 novembre e i quattro lunedì successivi (10 novembre, 17 novembre, 24 novembre e 1° dicembre) si terrà il corso per aspiranti affidatari, che hanno già concluso il percorso di accompagnamento di tipo informativo.

