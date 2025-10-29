“Ajanib – La resistenza palestinese e i movimenti internazionali di solidarietà”, incontro nella sala consiliare di Santo Stefano

Sabato 1° novembre alle ore 17.30 la sala consiliare del Comune di Santo Stefano Magra ospita l’incontro “Ajanib – La resistenza palestinese e i movimenti internazionali di solidarietà”, promossa da “Il coraggio della pace Disarma”, con il patrocino del Comune santostefanese. “Questa iniziativa è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione che stanno vivendo i palestinesi nonostante la ‘dichiarata’ pace. Purtroppo, nella Striscia di Gaza, una pace dove la gente muore ancora sotto i bombardamenti, muore di fame e di stenti e di malattia – si legge nella nota di presentazioen diffusa dall’associazione promotrice -. Purtroppo in Cisgiordania, anche dopo la decisione sulla sua annessione forzata, voluta e votata dal parlamento israeliano, la situazione sta peggiorando sempre più; ora oltre ai coloni Israeliani, anche l’IDF ha cominciato in maniera sistematica a infierire sui contadini palestinesi. All’iniziativa parteciperà una nostra volontaria da poco tornata dalla Cisgiordania e ci racconterà la sua esperienza tra gli agricoltori palestinesi, suffragandola con documentazione fotografica”.

All’iniziativa parteciperanno la sindaca Paola Sisti; Pietro Fiore, collaboratore di una ong operante nella Striscia; Michele Borgia, portavoce nazionale di Freedom Flotilla; Pier Luigi Sommivigo de “Il coraggio della pace Disarma” La Spezia; Matteo Padula, attivista de “Il coraggio della pace Disarma”.

“Durante l’iniziativa sarà anche presentata una petizione per richiedere la liberazione di Marwan Barghuti, leader dell’Olp da più di vent’anni imprigionato nelle carceri israeliane e di altri attivisti dello stesso movimento politico”, concludono da “Il coraggio della pace Disarma”.

