Amazon taglia 14mila posti nel mondo. Baruzzo: “Per ora nessun esubero in Liguria, ma serve vigilare”

Amazon ha annunciato nelle ultime ore il taglio di 14.000 posti lavoro fra i colletti bianchi con l’obiettivo di rendere la sua struttura più snella e meno burocratizzata. Ma anche per liberare risorse e continuare a investire aggressivamente nell’intelligenza artificiale, settore che sta sperimentando un boom senza fine come dimostrato dalla recente notizia di riorganizzazione da parte di OpenAI e dalla corsa di Nvidia. Il tutto all’interno di un un piano ben più ampio che prevede la riduzione complessiva di 30.000 posti, nei prossimi anni. “Una notizia che deve far suonare un campanello d’allarme anche qui in Liguria – dice Carola Baruzzo, consigliera regionale del Pd -. Perché se oggi l’azienda rassicura che nel nostro territorio (a Santo Stefano c’è un deposito Amazon) non sono previsti esuberi, ovviamente non possiamo sapere cosa succederà in futuro, dato che le scelte dei grandi colossi non restano mai confinate ai confini nazionali. Dietro questa nuova “ottimizzazione” si nasconde un nodo più profondo: la nuova rivoluzione digitale, quella dell’intelligenza artificiale, rischia di diventare, come troppe volte nella storia, uno strumento in mano ai padroni per ridurre personale, comprimere salari e indebolire diritti. Non è la tecnologia in sé il problema, ma l’uso che se ne fa. Se l’IA serve a migliorare le condizioni di lavoro, a ridurre la fatica, a garantire più sicurezza e benessere, allora è una conquista. Ma se diventa un modo per tagliare posti e aumentare i profitti di pochi, lasciando a casa migliaia di lavoratori, allora è una regressione sociale mascherata da progresso”.

E ancora: “In Liguria, dove la logistica rappresenta un settore strategico legato al porto e ai nuovi modelli di distribuzione, non possiamo permetterci di restare spettatori. I lavoratori di Amazon, così come quelli delle tante aziende dell’indotto, non devono essere i primi a pagare il prezzo dell’automazione. Sollecito ancora una volta la Regione ad attivarsi, coinvolgendo sindacati, imprese e istituzioni locali, per garantire che l’innovazione non diventi sinonimo di precarietà. Le innovazioni non possono essere decise solo dai consigli di amministrazione delle multinazionali: devono coinvolgere le comunità, i territori, i sindacati e le rappresentanze democratiche. Perché la tecnologia è un mezzo, non un fine. E se il suo utilizzo porta alla sostituzione delle persone, alla precarizzazione dei diritti e alla concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, allora non si tratta più di progresso: si tratta di un nuovo sfruttamento”.

