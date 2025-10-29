Amt, sindacati all’attacco: “Mancanza di comunicazione e confronto dai vertici aziendali”

Genova. “Se questo, per qualcuno, rappresenta un sistema di relazioni industriali corretto e soprattutto efficace, crediamo sia completamente fuori strada”. A distanza di una settimana dalla presentazione del piano tariffario di Amt e alla notizia della nomina, da parte della Camera di Commercio, dell’esperto che si occuperà della composizione negoziata della crisi aziendale, i sindacati del trasporto pubblico Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal scrivono ai vertici di Amt Genova lamentando mancanza di comunicazione e di ascolto nei confronti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

“Da quasi 100 anni Amt è un’unica azienda che offre alla Città di Genova, oggi anche al servizio metropolitano, un servizio di trasporto pubblico locale che, tra mille difficoltà quotidiane, ha sempre reso possibile l’effettivo esercizio del diritto alla mobilità, che ricordiamo è un diritto primario previsto dalla Costituzione – si legge nella lunga nota – tutte le priorità legate al servizio rappresentano il fine e il dovere di ogni azienda di tpl, attraverso le sue direzioni, e di tutti i suoi dipendenti, ad oggi, purtroppo, sembrano ricordarlo solo i lavoratori che quotidianamente, attraverso il loro personale spirito di sacrificio, cercano di superare tutte le difficoltà derivanti da una totale mancanza di gestione delle esigenze e delle urgenze, che nel tpl sono quotidiane, legate al servizio offerto ai cittadini ed alle Lavoratrici e Lavoratori che lo rendono possibile“.

