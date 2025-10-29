Andreoletti: “Il gol non arriva per caso. Spiace per Sarr, ma da allenatore del Padova me lo godo”

“È stata una partita maschia. Conoscevamo le qualità dello Spezia, per una squadra come la nostra se la partita si sporca si fa fatica. Pareggiarla in questo modo, con questo spirito, mi riempie di orgoglio. Non è stata una partita qualitativa per noi, ma non abbiamo sbagliato atteggiamento. Il gol di Lasagna non viene per caso, è un premio allo spirito di squadra. Avremmo voluto far gol anche all’ultimo, non sarebbe stato meritato ma non mi sarebbe dispiaciuto”. Parla così Matteo Andreoletti, l’allenatore del Padova che commenta l’1-1 con lo Spezia. “Vincere non sarebbe stato giusto per quanto visto in campo. Saremo l’unica a giocare tre partite in sei giorni, abbiamo provato ad avere più energie fresche. Non abbiamo tempo nemmeno per preparare la prossima partita, dovrò valutare come fatto oggi, sapendo sarà una partita complicata”.

Da ex portiere, Andreoletti commenta anche l’errore di Sarr: “È un errore grossolano, un infortunio di un ragazzo che ha grandi mezzi e qualità. Posso immaginare quanto stia soffrendo, mi spiace umanamente ma da allenatore del Padova mi godo questo infortunio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com