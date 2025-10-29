Asl4: rinnovato il patto territoriale con Rezzoaglio e Santo Stefano

Dall’ufficio stampa di Asl4

Con le firme di questa mattina, l’Asl 4 e i Comuni di Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto hanno rinnovato il patto territoriale della “Comunità in Salute”, che ha messo a punto una rete di servizi sanitari e sociosanitari di prossimità con il coinvolgimento diretto di tutti gli stakeholder presenti sul territorio, tra cui farmacie, pubbliche assistenze, Terzo Settore, RSA, medici e pediatri e tutti i soggetti che costruiscono la salute della comunità.

Sottoscritto la prima volta nel 2023 dai sindaci di Mezzanego, Borzonasca, Rezzoaglio e Santo Stefano con il direttore generale dell’Asl 4, Paolo Petralia, l’accordo è stato ratificato anche dai sindaci nuovi eletti Roberto Pareti (Santo Stefano) e Massimo Fontana (Rezzoaglio).

